إدانات في الداخل المحتل لاقتحام جنود الاحتلال المسجد الأقصى

دانت الحركة الإسلامية الجنوبية بشدّة اقتحام قوات الاحتلال الليلة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء الهمجي والدموي على المعتكفين أثناء صلاتهم وقيامهم لليل وإخراجهم بالقوة باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والهراوات من داخل المسجد واقتيادهم لمراكز الاعتقال، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المصلّين المعتقلين.

وأكدت الحركة الإسلامية في تصريح صحفي أن هذا العدوان الدموي على الأقصى والمصلّين هو استمرار لجريمة قتل الطبيب الشهيد محمد العصيبي رحمه الله، وهو مخطط مبيّت لتفريغ المسجد الأقصى المبارك من أصحابه الوحيدين وأهله المسلمين، تمهيدًا للسماح لعصابات الاستيطان والمتطرفين باقتحامه والذين يهدّدون بذبح القرابين داخل ساحاته خلال فترة أعيادهم الحالية.

بدوره قال حزب التجمّع الوطني الديمقراطي "إن ردّنا على الاعتداءات على المسجد الأقصى يجب أن يكون من خلال تكثيف الرباط فيه وتعزيز صمود أهلنا في القدس."

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالداخل المحتل سامي أبو شحادة أن واجب الساعة الآن هو تعزيز حضورنا في المسجد الأقصى المُبارك لصدّ هذه الحملة الشرسة والتصعيد الخطير الذي يقوده بن غفير وحكومة اليمين الفاشي.

واعتبرت الجبهة والحزب الشيوعي أن حكومة اليمين (الإسرائيلية) تحاول الهروب من أزمتها الداخلية بشن عدوان على الفلسطينيين.

من جانبه أكد حزب الوفاء والإصلاح أن المسجد الأقصى حقنا الخالص ومن حقنا الاعتكاف والصلاة فيه في كل وقت، وأن هذه الإجراءات الاحتلالية ظلم واضطهاد ديني.