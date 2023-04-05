الأردن يدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ

دعت المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ظل التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام شرطة الاحتلال الحرم القدسي أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صحفي، استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات (الإسرائيلية)، "التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتصرفًا مرفوضًا ومدانًا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".

وشدد الأردن بالتنسيق مع الأشقاء العرب على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها وقف هذا التصعيد (الإسرائيلي) الخطير، "والتحذير من مغبته، وتحميل (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعاته، التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة".