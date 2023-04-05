زبارقة: الاحتلال أفرج عن  400 معتقل من المعتكفين بالأٌقصى

قال المحامي المقدسي خالد زبارقة إن الاحتلال اعتقل 450 معتكفا ليلة امس بالأقصى بعد الاعتداء عليهم خلال اقتحام المسجد القبلي وتكسير أبوابه، واطلاق قنابل مطاطية سامة تجاههم.

وأوضح لـ(الرسالة نت) أنه تم الاعتداء عليهم بالهروات والعصي بعد ربطهم، وتم اقتيادهم في حافلات لمعسكر حرس الحدود.

وبين زبارقة أنه الاحتلال أفرج عن 400 شخص من المعتكفين بعد اعتقالهم والتحقيق معهم لساعات طويلة، وبقي قرابة 40 شخصا بانتظار القرار النهائي.

وأكدّ تعرضهم للتعذيب أثناء اقتيادهم ، مؤكدا أن الاحتلال تركهم مقيدين لفترات طويلة تجاوزت 10 ساعات تقريبا.