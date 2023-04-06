جنوب إفريقيا تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في الأقصى

أعربت جمهورية جنوب إفريقيا عن قلقها إزاء اعتداء قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأدانت جنوب أفريقيا في بيان صدر عنها، الأعمال العنيفة لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) ضد المصلين، داعية إلى التهدئة وانسحاب فوري لقوات الاحتلال من الأقصى، مشيرة إلى أن استخدام القنابل الصوتية والغاز السام على المصلين أمر مشين، وتهدد هذه الأعمال الوضع الراهن المتفق عليه دوليا فيما يتعلق بالقدس ومواقعها المقدسة.

وشددت على حق المصلين المسلمين في الصلاة بسلام، دون خوف أو ترهيب من الجيش (الإسرائيلي)، مؤكدة أن المسجد الأقصى ملك للفلسطينيين والعرب والمسلمين، ولا يحتاجون إلى إذن أو موافقة من حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) لدخوله أو الصلاة فيه.

وقالت إن هذه الأعمال تقوّض كل جهود السلام، وقد تؤدي إلى انفجار في المنطقة، مطالبة (إسرائيل) كقوة احتلال بالالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني، ووقف خرق هذه الالتزامات دون محاسبة.

وأكدت جنوب إفريقيا التزامها بشكل واضح لا لَبس فيه، بالجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية، التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وحماية حقوق الإنسان للجميع.