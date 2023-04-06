الصين تدعو (إسرائيل) إلى وقف التوترات في القدس

دعت الصين اليوم الخميس، "إسرائيل" إلى ضبط النفس والوقف الفوري للأقوال والأفعال التي تزيد من التوترات في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ، في العاصمة بكين، بحسب مصادر إعلامية.

وأوضحت "نينغ" أن الصين تشعر بـ "القلق العميق" بشأن التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودعت متحدثة الخارجية الصينية، جميع الأطراف، و"إسرائيل" على وجه الخصوص، إلى إظهار الهدوء وضبط النفس والوقف الفوري للأقوال والأفعال التي تزيد من التوترات".

وشددت أن مسألة وضع القدس "معقدة وحساسة"، مؤكدة أنه يجب أن تتصرف الأطراف المعنية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن تحترم بشكل جدي وتحافظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس.

وفي وقتٍ سابق اليوم، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة؛ لبحث التطورات الأخيرة المقلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا اقتحام المسجد الأقصى بدعوة من الإمارات والصين.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، في أول أيام "عيد الفصح" العبري.

يذكر أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة دعت أنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري الذي بدأ مساء أمس ويستمر أسبوعًا، تزامنًا مع تشديدات وإغلاقات فرضها الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال فترة هذا العيد.