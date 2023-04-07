اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة

هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، مركبات المواطنين، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

في رام الله ، تجمع عشرات المستوطنين قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة، بحماية قوات من جيش الاحتلال، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، مضيفا أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين.

وفي الأغوار، اعتدى المستوطنون على ممتلكات المواطنين في خربة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أضرموا النار في أجزاء من بيت بلاستيكي يعود للمواطن عبد الباسط بشارات.

وفي بيت لحم ، هاجم المستوطنون مركبات المواطنين في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين تجمهروا عند مدخل مستوطنة "تقواع" الجاثمة على أراضي المواطنين، قرب الشارع الرئيسي، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

المصدر: القدس