شاهد| القسام يتصدى لطيران العدو بصواريخ أرض - جو

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد مصورة تظهر جانبًا من تصدي الدفاعات الجوية القسامية للطيران الحربي (الإسرائيلي) المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض- جو صباح اليوم الجمعة.

وكانت الكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد أعلنت أكثر من مرة خلال ساعات الليل وفجر اليوم الجمعة بأن دفاعتها الجوية تصدت للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري بأنّها قامت بإطلاق صواريخ أرض- جو صوب الطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة كما تصدّت بالمضادات الأرضية.