إصابات واعتقالات خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في نابلس

أصيب مواطنون، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، فيما تصدى مقاومون للاقتحام ما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة.

وأسفرت المواجهات عن إصابة شابين بشظايا الرصاص وثالث بجرح باليد، و10 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتلقى جميعهم العلاج ميدانيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي المدينة، ودارت اشتباكات مسلحة ومواجهات استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال بالرصاص والقنابل محلية الصنع، ما تسبب بإعطاب إحدى الآليات العسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، شابًا خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة راجلة اقتحمت شارع بيكر بالجبل الشمالي، واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن عكوبة بعد مداهمة منزله.