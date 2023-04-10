بعد قفزة (دوج كوين).. هل تشهد العملات الرقمية ارتفاعا؟

عادت الأرباح الكبيرة على العملات الرقمية مجددا، بعد خطوة الملياردير ايلون ماسك بتحويل العصفور الأزرق على (تويتر) إلى كلب (دوج كوين).

واستبدلت منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، شعار الطائر الأزرق الشهير بشعار عملة دوج كوين الكلب الذهبي.

وأدت هذه الخطوة إلى صعود قيمة "دوج كوين بنسبة 30%، لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وهو ما يزيد من احتمالات عودة قوية للعملة التي شهدت تراجعا مؤخرا.

ودوغ كوين، أو (عملة الكلب)، عملة رقمية بدأت كمزحة في عام 2013، وباتت رقما صعبا بعد أن ارتفعت قيمتها بنحو 8000% خلال العام 2021؛ لتصل قيمتها وقتها إلى 50 مليار دولار.

ومع نزيف العملات خلال العام الماضي، عادت (دوج كوين) لمستوى 0.07 دولار، إثر تراجع الطلب عليها.

وتتوقع تقارير صحفية أن يدمج ماسك عملة (دوغ كوين) في خدمات الدفع على شبكة (تويتر)، وهو ما يمكن أن يعطيها دفعة قوية في السوق.

ويزداد التساؤل هل تحرّك عملة (دوج كوين) الركود في سوق العملات الرقمية والذي شهد انزلاقا خلال الشهور الماضية؟

ووفق التقديرات، فإن سوق العملات الرقمية يشهد تدفقا للسيولة رغم الصدمات التي تعرضت لها في بداية هذا العام، حيث ارتفعت عملة بتكوين الأكثر شهرة بنسبة 72% في الربع الأول من العام الحالي.

وتبلغ قيمة عملة بتكوين حاليا 28 ألفا و مائتي دولار أمريكي، في حين سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها عند 68 ألف دولار.

كما أن أزمة القطاع المصرفي الأمريكي عززت الثقة في العملات الرقمية مجددا وهو ما دفع بالكثير من المستثمرين في ضخ السيولة فيها، بعيدا عن مشاكل القطاعات المصرفية.