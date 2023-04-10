بالفيديو: مستوطن مهاجمًا بن غفير: إحنا خايفين وروّح عالدار

هاجم مستوطن صهيوني، المدعو إيتمار بن غفير المسمىّ بـ"وزير الأمن الداخلي"، خلال قيادته لمظاهرة توجه فيها آلاف المستوطنين ظهر اليوم الاثنين، صوب بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا.

وخاطب المستوطن بن غفير بالقول: "جاي تعمل انك واقف معنا، كل يوم احنا خايفين، استقيل وروّح عالدار".

وانطلقت المسيرة من حاجز زعترة جنوب نابلس بمشاركة 2200 مستوطن يتقدمهم سبعة وزراء إسرائيليين، و20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية، يتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للمطالبة بشرعنة البؤرة الاستيطانية.

ترافق ذلك مع إجراءات أمنية مشددة فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي على حاجز زعترة؛ والمناطق المحيطة بالبؤرة؛ لتسهيل وصول المستوطنين إليها، حيث خصصت كتيبة عسكرية لتأمين المسيرة الاستفزازية.

وأفادت مصادر إعلامية أنّ طريق نابلس - رام الله شهد انتشارا حاشدًا لقوات وشرطة الاحتلال، من مفترق بلدة الساوية وحتى دوار بيتا، كما نصب الاحتلال العديد من الحواجز على مداخل البلدات القريبة من حاجز "زعترة".

ويخطط المستوطنون لإقامة مهرجان استيطاني كبير في مستوطنة "افتيار" الذي سيجري تحت حراسة مشددة من جانب جيش وشرطة الاحتلال؛ للمطالبة بشرعنة البؤرة والإعلان عنها كمستوطنة إسرائيلية.

وسيبقى جزء من المستوطنين في بؤرة "افتيار"، سعيًا منهم لـ "فرض واقع على الأرض"، وفق ما أورده موقع "عرب 48".

وكانت القناة "12" الإسرائيلية كشفت أمس الأحد عن أن الجيش الإسرائيلي أصدر ترخيصا لتنظيم مسيرة للمستوطنين اليوم ، مشيرةً إلى أنّ إجراء المسيرة يتطلّب تخصيص عدد كبير من الجنود لتأمينها.