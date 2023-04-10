تفاصيل جديدة بشأن عقوبة فالفيردي المرتقبة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، عن توقعات بشأن العقوبة المنتظرة على فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، بعد تعديه بالضرب على أليكس باينا، لاعب فياريال، عقب مباراة الفريقين الأخيرة بالليجا (3-2)، بدعوى تعرضه للإهانة والاستفزاز من قبل المنافس.



ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن رغم تقديم باينا شكوى رسمية للشرطة ضد فالفيردي، وعدم توجهه حتى الآن إلى لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلا أن لاعب ريال مدريد قد يتعرض أيضًا لعقوبة رياضية.



وذكرت الصحيفة أن الشكوى ستذهب إلى لجنة مكافحة العنف، التي ستقترح على الاتحاد الإسباني العقوبة الرياضية.



وأضافت أن بحث الأمر سيحتاج وقتًا، وبالتالي سيتأخر إصدار القرار إلى الموسم المقبل.



أما بخصوص العقوبة الجنائية المنتظرة، فقالت "آس" إنها ستكون إما الإيقاف لمدة محددة (ليس بعدد المباريات على شاكلة العقوبة الرياضية) أو فرض غرامة مالية على اللاعب.



وتنص المادة 94 من القانون الإسباني على أن "الأفعال سيئة السمعة والعامة التي تنتهك الكرامة، تُعاقب بغرامة من 602 يورو إلى 3006 يورو، أو الإيقاف لمدة تتراوح من شهر إلى عامين".