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بالصور 35 ألف مصلٍ أدّوا صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الرسالة نت - القدس المحتلة

أدى أكثر من 35 ألف فلسطيني صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الخميس، في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وقدم المصلون لصلاة التراويح، رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي إجراءات وقيود على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، خصوصًا في شهر رمضان.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، المرابطات المقدسيات هنادي الحلواني وخديجة خويص ونفسية من باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، وهن مبعدات عن الأقصى بقرار من الاحتلال.

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