بالفيديو الاحتلال يحوّل مقدسيتين للتحقيق ويفرج عن ثالثة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقدسيتين أثناء تأديتهن صلاة العشاء والتراويح أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقل المرابطتين المقدسيتين خديجة خويص، وهنادي الحلواني وحوّلهن للتحقيق، فيما أفرج عن المرابطة نفسية خويص، بعد اعتقالهن من أمام باب الأسباط.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال قرر منع وإبعاد المرابطات المقدسيات عن المسجد الأقصى، إلا أن ذلك لم يمنعهن من أداء الصلوات أمام أبواب الأقصى.

وتلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.