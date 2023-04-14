ربع مليون مصلٍ أدوا الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

أدى ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في مدينة القدس ومحيطها.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 250 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في "الأقصى" وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال على أبواب المسجد.

ووضعت قوات الاحتلال عقبات أمام حركة مرور السيارات عبر الحواجز العسكرية، كما شرعت بتحديد أعمار المواطنين الوافدين للصلاة عبر الحواجز المختلفة ومنعت بعضهم من المرور بحجة "المنع الأمني".

ومنذ ساعات الصباح، عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.