حماس: حشود الجمعة في الأقصى بشارة نحو النصر والتحرير

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الحشود المباركة التي أمّت المسجد الأقصى المبارك في يوم القدس العالمي والجمعة الأخيرة من رمضان في بشارة جديدة نحو النصر والتحرير ودحر الاحتلال من ديارنا.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين في تصريح صحفي اليوم إن الحشود أوصلت رسالة واضحة للاحتلال بأن الأقصى لنا، وأنه لا حق له في قدسنا ولا مكان له في أقصانا، وأن حق شعبنا فيه لا يسقط بقمع أو عدوان أو استقواء بأحد، فنحن أقوى بالله ثم بشعبنا، وستبقى مقاومتنا متأهبة لنصرته في كل الأوقات.