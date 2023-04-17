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قوات الاحتلال تصيب شابًا بجراح خطيرة في القدس

الرسالة نت- القدس المحتلة

أطلقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر الإثنين، النار تجاه شاب، في منطقة النبي يعقوب بالقدس المحتلة.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن الشاب أقدم على إحراق مركبة مستوطن في الحي ذاته، كما تسبب بإتلاف 10 أخرى.

وادعت أن قواتها وصلت المكان وطلبت منه خلع معطفه إلا أنه لم يستجب لها، وأطلق شرطي من أفرادها رصاصة واحدة تجاهه وأصابه ونقل للعلاج بعد اعتقاله، مشيرةً إلى أنه حالته خطيرة.

وأشارت إلى أن الشاب من سكان شرقي القدس وفي العشرينات من عمره، وأن الشبهات تشير إلى أنه قام بذلك على خلفية عمل فدائي.

 

المصدر: القدس 

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