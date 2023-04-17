القيادي جبارين: تحرير الأسرى أولوية لدى حماس

أكد زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، أن تحرير الأسرى حق وواجب والتزام، والعمل على ذلك مقدس وهو أولوية لحركة حماس.

وجدد جبارين في تصريح صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، عهد قيادة حماس الذي لن يتغير، بأن يكونوا الأوفياء حتى تحرير الأسرى وبذل الغالي والنفيس من أجل ذلك.

وقال جبارين إن السابع عشر من نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، هو يوم يخلّد سيرة أبطال ثورتنا الفلسطينية المباركة التي انطلقت قبل عقود، وتشق طريقها بثبات نحو التحرير.

وأضاف أن هذه الذكرى تأتي في هذا العام في ظل وكنف شهر فضيل وشعبنا المعطاء يرسم لوحة عز وفخار، في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، منتفضاً دفاعا عن الأرض والمقدسات، ومقاومة باسلة في قطاع غزة يدها على الزناد استعداداً ليوم يفرح به المؤمنون، ويثلج صدور المكلومين والمظلومين.

وأوضح أن هذه الذكرى تأتي في ظل معادلة جديدة تفرضها المقاومة بربطها للساحات استعداداً لمعركة التحرير، وتأتي الذكرى والأمل معقود بالله -عز وجل- أن يكون آخر عهدها مع أسرانا الأبطال، وما ذلك على الله بعزيز.