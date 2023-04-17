إيران: إعادة فتح سفارتي الرياض وطهران قبل 9 مايو

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن موعد إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية في الرياض وطهران سيكون قبل 9 أيار/ مايو المقبل.

وقال مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة شؤون الدول الخليجية بالخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، إن وزيري الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، سيجتمعان خلال هذا الفترة.

وأوضح "عنايتي"، أنه "من المقرر إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من التوصل الى الاتفاق الايراني- السعودي وسيجتمع وزيرا الخارجية الايراني والسعودي خلال هذا الفترة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ولم يصدر عن الجانب السعودي حتى اللحظة أي إفادة تتعلق بموعد افتتاح سفارته في طهران.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.