نشطاء يغلقون مداخل القنصلية (الإسرائيلية) بأمريكا

أغلق نشطاء في "أنصار الحق الفلسطيني" بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، مداخل القنصلية (الإسرائيلية) في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بسلاسل حديدية.

وتظاهر النشطاء أمام القنصلية، وربطوا أنفسهم بالسلاسل على مداخلها؛ احتجاجًا على تلقي "إسرائيل" نحو أربع مليارات دولار كمساعدة تؤخذ من أموال دافعي الضرائب من الأمريكيين.

وفي السياق، نظم أنصار "حزب الخضر الأمريكي" وقفة احتجاجيةً في ولاية نيويورك، وزعوا خلالها ملصقات على المارة تكشف خسارة المواطن الأمريكي من المبالغ المالية المقتطعة من أموال دافعي الضرائب، ومنحها لـ"إسرائيل".

وأوضحت الملصقات الموزعة حجم الفائدة التي كان من الممكن الاستفادة منها، في مشاريع داخل الولايات المتحدة.

وجاء في أحد الملصقات أن "هذا المبلغ كفيل بتوفير تأمين صحي لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف طفل أمريكي أو إسكان 450 ألف عائلة أمريكية في بيوت لذوي الدخل المحدود".

وقبل أيام حث نوابٌ ديمقراطيون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإجراء تحول جذري في نهجها تجاه "إسرائيل"، وضمان عدم وصول أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لمشاريع المستوطنات الإسرائيلية.

وتدعم أمريكا سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) بشكل غير محدود ماليًا وعسكريًا، منذ أكثر من 70 عاماً.