جيش الاحتلال يُغلق الضفة وغزة الأسبوع المقبل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، لمدة 72 ساعة، الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارًا من الإثنين المقبل وحتى مساء الأربعاء من ذات الأسبوع؛ "لإحياء ذكرى قتلى الجيش ويوم الاستقلال".

وعادة ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الحواجز العسكرية التي تربط الضفة الغربية بالقدس والداخل الفلسطيني المحتل، إلى جانب إغلاق معابر قطاع غزة الرئيسية التي تربط بالداخل المحتل، تذرعًا بمنع العمليات خلال الاحتفال بالمناسبات الإسرائيلية.