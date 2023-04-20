نتنياهو: السعودية قد تندم على استئناف علاقاتها مع إيران

حذر رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، السعودية من الندم على استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة CNBC الأميركية، إن استئناف العلاقات، قد يعود على السعودية بـ "بؤس" ستشهده المملكة، في لبنان واليمن وسوريا والعراق.

واعتبر نتنياهو أن "95٪ من المشاكل في الشرق الأوسط تنبع من إيران".

ورغم تأكيده أن حرب اليمن، هي دافع الرياض للتقارب مع طهران، إلا أنه أضاف: "أعتقد أن السعودية وقيادتها، ليس لديهم أوهام حول من هم أعداؤهم ومن هم أصدقاؤهم في الشرق الأوسط. إنهم يدركون أن (إسرائيل) شريك ضروري".

وعبّر نتنياهو عن رغبته الشديدة، بتطبيع العلاقات بين (إسرائيل) والرياض، لأن ذلك "سيؤدي إلى حد كبير، إلى إنهاء الصراع العربي (الإسرائيلي)" على حد قوله.

وفي رده على سؤال حول موعد زيارته إلى الإمارات، قال: "أنا متأكد من أنه ستتاح لي الفرصة في المستقبل".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي وقعت السعودية وإيران اتفاقا في العاصمة الصينية بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد نحو 7 سنوات من القطيعة.