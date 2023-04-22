حماس: اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة إمعان في حربه الدينية

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد حمادة، أن اعتداء الاحتلال (الإسرائيلي) على مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، بمثابة تخطٍ جديد للخطوط الحمراء.

أوضح حمادة أن اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة، إمعان في حربه على المساجد وانتهاكه الممنهج لحرمتها، وخاصة المسجد الأقصى.

ودعا حمادة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى ضرورة المداومة على التواجد والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة وقامت بخلع جميع تمديدات الكهرباء داخله، وخلعت بواباته مستغلة انشغال الأهالي في عيد الفطر.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية بضرورة الديمومة والمحافظة على الرباط في المسجد الأقصى المبارك، بعد شهر رمضان، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم التهويدية.

ودعا نواب وشخصيات فلسطينية إلى استمرار شد الرحال إلى المسجد الأقص والرباط الدائم فيه، للمحافظة على سلامته من جرائم الاحتلال.