الاحتلال يواصل تشديداته العسكرية على مداخل أريحا ومحيط نابلس

واصلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) من تشديداته العسكرية على مداخل أريحا وفي محيط نابلس بالضفة الغربية.

ونصبت قوات الاحتلال، اليوم السبت، حواجز عسكرية على المداخل الجنوبية والشمالية والشرقية لمدينة أريحا.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبات المواطنين وفتشتها عبر تلك الحواجز، ما أدى لأزمة مرورية خانقة.

كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق عدد من الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، وعمدت إلى تفتيش المركبات، والتدقيق في بطاقات المواطنين.

وشهد حاجزا حوارة وزعترة جنوب نابلس، إغلاقات من بعض الجهات، في ثاني أيام عيد الفطر.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين عبر حاجزي صرة ودير شرف في كلا الاتجاهين، وتسببت بأزمة مرورية.