أفادت مصادر إعلامية في سوريا، مساء الأحد، بقصف (إسرائيلي) على موقع قرص النفل، غرب مدينة حضر بريف القنيطرة.

ونقل المصادر عن جهة أمنية سورية، إن "اعتداء (إسرائيلي) بواسطة المدفعية والصواريخ تم من داخل الأراضي المحتلة على ريف القنيطرة".

وأضاف المصدر أن "العدوان (الإسرائيلي) استهدف أحد المواقع في تلة "قرص النفل" غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي".

وقال المصدر الأمني إن "فرق الهندسة توجهت إلى موقع العدوان (الإسرائيلي)، وتعكف حاليا على تقييم الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا".

فيما، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر موقعه الإلكتروني بأن القوات البرية (الإسرائيلية) المتمركزة في مراصد جبل الشيخ قصفت بأكثر من 20 قذيفة، موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة قرب الجولان المحتل.