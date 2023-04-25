الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يستهدف مركبة قرب عين سينيا ويغلق عدة طرق شمال رام الله

الرسالة نت-رام الله

أطلقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي صوب مركبة قرب قرية عين سينيا شمال رام الله، وأغلقت عدة طرق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال لاحقت مركبة عمومية، وأطلقت النار باتجاهها، وأرغمت ركابها على النزول، وقامت بتفتيشها.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم الجلزون، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج من المنطقة.

كما أغلقت تلك القوات المنطقة الممتدة من عيون الحرمية، حتى دوار عين سينيا، وسط انتشار مكثف لجيش وشرطة الاحتلال، وتفتيش دقيق للمركبات.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البيرة الشمالي، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

وكانت وسائل إعلام (إسرائيلية)، زعمت أن مستوطناً أصيب بجروح متوسطة في عملية إطلاق نار في منطقة عيون الحرمية.

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/281891

كلمات مفتاحية

رام الله عين سينيا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.