تحذير من مخطط لتحويل مصلى باب الرحمة لكنيس يهودي

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط متدحرج تسعى سلطات الاحتلال لتحقيقه عبر وزير "الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير، للسيطرة على مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، وتحويله إلى كنيس يهودي.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إن كل المؤشرات أصبحت تؤكد استهداف الجزء الشرقي للمسجد الأقصى ضمن مخطط التقسيم المكاني، وهي المنطقة الممتدة من مصلى باب الرحمة شمالاً إلى المصلى المرواني جنوباً.

ولفتت، إلى أن شرطة الاحتلال عمدت إلى فرض حصار على هذه المنطقة، وتخصيصها لمسارات للمستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى.

وبيّن أن استهداف مصلى باب الرحمة يأتي استكمالاً لمخطط تهويد مقبرة باب الرحمة التي تتصل مع المصلى من الجهة الشرقية الخارجية، التي يخطط الاحتلال لتحويلها إلى حدائق توراتية والسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية فيها.

وحذرت الهيئة، سلطات الاحتلال من مخاطر تنفيذ هذا المخطط، وما سينجم عنه من تفجير غير مسبوق للأوضاع على الأرض.

ووصلت شرطة الاحتلال اليوم الأربعاء استهدافها لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، من خلال اقتحامه من عناصرها، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وسط أعمال تفتيش في محيطه وتخريب لمحتوياته.

ويقع مصلى باب الرحمة شرق المسجد الأقصى، وظل موقع صراع بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال طوال عقود، حيث أعيد افتتاحه في فبراير/ شباط 2019 في "هبة باب الرحمة" بعد إغلاق استمر قرابة 16 عامًا.

ومنذ إعادة افتتاحه تضيق شرطة الاحتلال على المصلين وحراس المسجد فيه، وتمنع أي محاولات فلسطينية لإعماره، وتعاقب القائمين على ذلك بالاعتقال والإبعاد.