مسلحو كتائب الأقصى يحذرون عباس من التغول على رواتب المبعدين

حذر مسلحون من كتائب شهداء الأقصى في بيت لحم قيادة السلطة ورئيسها محمود عباس من مغبة المساس برواتب ومخصصات المبعدين والمناضلين، معتبرين أنها خط أحمر.

وأكد المسلحون في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، من أنهم لن يقبلوا المساس بقوت المناضلين والمبعدين، مشددين على رفضهم إحالة مبعدين عن كنيسة المهد للتقاعد المبكر.

وتمارس السلطة سياسية التغول على رواتب المناضلين والأسرى المحررين كعقاب لهم على كفاحهم ضد الاحتلال، ونزروا عن ضرورات التنسيق الأمني الذي يقتضي حرمان أي فلسطيني قاوم الاحتلال من حياة كريمة.

وعلى مدار السنوات الماضية، قطعت السلطة الفلسطينية رواتب آلاف الأسرى والمحررين إلى جانب تقليص رواتب أسرى قطاع غزة مقارنة بنظرائهم الأسرى في الضفة المحتلة.

وفي عام 2019، كشف أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قطعت رواتب أسرى، بناء على قوائم تسلمها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ من الاحتلال.

وشدد عبد المجيد في تصريحات صحفية أن محمود عباس وفريقه يقطعون مخصصات الأسرى بناء على شروط الاحتلال ومتطلباته، معتبراً مزاعم السلطة بعدم قطع رواتب الأسرى تدليس وكذب.

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