مدرجة على قائمة اليونسكو.. قرية جومالي قزق العثمانية النادرة

على السفوح الشمالية لجبل "أولوداغ" في ولاية بورصة التركية تقع قرية جومالي قزق (Cumalı Kızık) التاريخية كواحدة من القرى الخمس الموجودة بجوار الجبل الكبير.

وتبعد القرية عن مركز مدينة بورصة 13 كيلومترا، وهي واحدة من القرى الخمس الموجودة على السفوح الشمالية لجبل أولوداغ.

ويعود تاريخ جومالي قزق إلى ما قبل 700 عام، وهي إحدى القرى النادرة التي تمكّنت من المحافظة على البناء المعماري العائد للحقبة العثمانية.

في عام 2014، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" جومالي قزق على قائمة التراث العالمي.

المصدر: الأناضول