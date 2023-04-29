تظاهرة إلكترونية دولية بغزة دعمًا للأسير خضر عدنان

أطلقت الحملة الدولية لمناصرة الشيخ الأسير خضر عدنان في قطاع غزة اليوم السبت تظاهرة إلكترونية دولية لدعم الأسير عدنان، وذلك في ظل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي.

وتجمّع بالحملة التي تم تنظيمها في قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة مئات النشطاء، حيث غرّدوا على وسمي الحملة الإلكترونية #شيخ_الكرامة #الحرية_لخضر_عدنان.

وقال منسق الفعالية محمد محارب مدير مؤسسة ميثاق الإعلامية إنه لليوم 84 على التوالي يواصل القائد الأسير خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام ليسجل أروع ملاحم الصبر والعزيمة والإصرار والتحدي لهذا المحتل.

ودعا محارب أبناء شعبنا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبناء أمتنا وأحرار العالم لأوسع مشاركة بالحملة عبر التغريدات المختلفة وضخ المحتوى الوطني المناصر للأسير عدنان؛ للمطالبة بإطلاق سراحه.

وأكد أن الحملة مستمرة ومتواصلة لإحداث التأثير، "لن نضعف حتى تحقيق الانتصار والحرية للشيخ خضر عدنان، حاثًّا كل النشطاء والمؤسسات الحقوقية للقيام بدور مكثف وبارز وإيصال رسالة عدنان للمحافل الدولية.

الإعلام الرقمي

بدوره، أكد الإعلامي إبراهيم مسلم في كلمة ممثلة عن الإعلام الرقمي المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق نشطاء الشعب الفلسطيني لإيصال رسالة الأسير خضر عدنان إلى المجتمع الدولي وأحرار العالم.

وقال مسلم "إن الإعلام الرقمي يشكل اليوم جسر عبور لقضينا كي نخاطب العالم أجمع بمظلومية شعبنا، ونعري العدو ونفضح جرائمه لنكون عند مسؤوليتنا الوطنية".

وأضاف "نضع المؤسسات الدولية والحقوقية ووسائل الإعلام كافة وأحرار العالم أمام مسؤولياتهم، ونطالبهم بالتحرك لإنقاذ حياة الشيخ خضر عدنان؛ فهي مسؤولية إنسانية قبل فوات الأوان".

ودعا مسلم جميع مؤسسات شعبنا الحقوقية والدولية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية من أجل نصرة لأسرانا ودعم نضالاتهم، والضغط لإطلاق سراح الأسير خضر عدنان.

من جهته، بيّن المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي أهمية التظاهرة الالكترونية لتسليط الضوء على معاناة الأسير خضر عدنان، في ظل تدهور وضعه الصحي ومواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي.

وأوضح الشقاقي أن هذه التظاهرة من شأنها أن تمنحنا مساحة واسعة لحشد الجهود لدعم وإسناد الأسير عدنان، مؤكدًا أن شعبنا سيواصل دوره في دعم وإسناد الأسير، وأنهم لن يسمحوا للاحتلال بالاستفراد به.

نداء وطني

وناشدت زوجة الأسير خضر عدنان أم عبد الرحمن في نداء لها أحرار العالم للانتفاض لنصرة زوجها والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه.

وقالت أم عبد الرحمن "الوضع الصحي لزوجي سيء جدًا؛ رسالتي لكل أحرار العالم للتضامن والوقوف بجانب الأسير خضر عدنان، ومواصلة النضال دفاعًا عن كرامتنا".

وأضافت "الشيخ خضر يدافع اليوم عن شرفنا وشرفكم، عن كرامتنا وكرامتكم؛ أدعو كل حرٍ وشريف للوقوف بجانب الشيخ والانتصار له ولكل معاناة الأسرى".

من جهته، أوضح عضو نقابة المحامين زياد النجار أن النقابة تمارس دورها في نقل معاناة الأسرى إلى المحافل الدولية وكل جهد تستطيع، قائلاً "نحن في النقابة والمؤسسات الحقوقية لن نمل ولن نكل لأن ذلك واجبنا".

وأكد النجار أن نصرة قضايا الأسرى تعتبر من ضمن الأولويات المدرجة لدى نقابة المحامين، مشددًا إلى أن النقابة ستحمل قضاياهم عبر كافة المنابر الدولية والعربية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى.

ودعا الكل الوطني لمزيد من العمل لتدويل قضية الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال في المحافل الدولية، مؤكدًا أهمية تعزيز الوحدة الوطنية كمقدمة لرفع المعاناة عن الأسرى.







وكالة صفا