قوات الاحتلال تواصل حصار مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي

تواصل قوات الاحتلال، لليوم الثامن على التوالي، حصار مدينة أريحا، وتشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز التي تقيمها على مداخل المدينة.

وتغلق قوات الاحتلال المداخل الرئيسية والفرعية بحواجز عسكرية، وتقوم بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

وتقيم قوات الاحتلال حواجز عسكرية على المدخلين الشماليين لأريحا "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، والمدخل الشرقي (البوابة الصفراء).

يذكر أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) انتهجت مؤخرا سياسة إغلاق الحواجز وتشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية كإجراء عقابي.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الساعات الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" أمس الجمعة،20 عملًا مقاوما بالضفة، أبرزها 6 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع 11 مواجهة.