(التشريعي) يدعو لعقد الجلسات البرلمانية نصرة للقدس

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، البرلمانات الدولية لعقد المزيد من الجلسات والفعاليات البرلمانية نصرة للقدس والمسجد الأقصى.

وأشاد "بحر" في تصريح صحفي، اليوم السبت، بعقد الكونغرس البرازيلي جلسة استماع من أجل القدس في ظل الانتهاكات (الإسرائيلية) المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد على ضرورة إصدار تشريعات تعزز مقاطعة الاحتلال وعزله، معبرا عن تقديره للموقف البرازيلي لدعم الحقوق الفلسطينية وإدانة جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وعقدت لجنة التشريع التشاركية، التابعة لمجلس النواب البرازيلي، يوم أمس الجمعة" جلسة استماع عامة، لمناقشة الانتهاكات والعنف الذي يمارسه الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمقدسيين.