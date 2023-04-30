مؤتمر فلسطينيي اوروبا ..يمثلنا و يمثل الشعب واللاجئين

يعقد مؤتمر فلسطينيي اوروبا العشرين اعماله في نهاية شهر أيار/ مايو في مدينة مالمو في السويد.

هذا المؤتمر يهدف الى تمسك اللاجئين الفلسطينين بهويتهم وارضهم وحقوقهم الوطنية الثابتة ، التي تقرها المواثيق الدولية والقوانين الانسانية ، وأهمها حق العودة.

انعقاد هذا المؤتمر في دورته العشرين هو إنجاز لكل اللاجئين والجاليات الفلسطينية في اوروبا ، ودليل على التفاف شعبي ووطني فلسطيني واسع حوله ، خاصة وان اهدافه هي اهداف وطنية عليا تتفق عليها غالبية الشعب الفلسطيني.

هذا المؤتمر طوال عشرين عاما مثل نموذجا للوحدة الوطنية والديمقراطية والانفتاح ، وعبر بشكل علمي وحضاري عن جميع مكونات وآراء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ، وهذا يظهر من خلال فاعلياته وبرامجه ووثائقه.

هذا المؤتمر استقبل مئات الشخصيات من جميع التيارات ، وفتح المجال أمام انفتاح واسع على تعدد الاراء والحرية والديمقراطية ، ضمن المصالح العليا للشعب الفلسطيني وهويته وثقافته.

ان هذا المؤتمر يمثل الضمير الوطني الفلسطيني، ويعبر عن آمال وتطلعات شعبنا في الحرية والتحرر.

نحن كلاجئين فلسطينيين من لبنان نحيي هذا المؤتمر ونثمن جهوده ونحيي القائمين عليه.

ونرفض اي إساءة او تحريض رخيص ..

ان الاساءة لمسيرة المؤتمر تمثل خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي وتتقاطع مباشرة مع اهداف ومصالح الاحتلال.

مؤتمر فلسطينيي اوروبا يمثل الصوت الفلسطيني الحر والديمقراطي ويتجاوز كل سياسات الهيمنة والاحتكار.