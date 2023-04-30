حماس تعقّب على المصادقة (الإسرائيلية) لتسهيل حمل السلاح

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على المصادقة (الإسرائيلية) لتسهيل حمل السلاح، بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تغريدة عبر تويتر: "مصادقة سلطات الاحتلال على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين اليهود بإيعاز من ما يسمى بوزير "الأمن القومي"، يؤكد من جديد المنطق الإرهابي وسلوك العصابات الذي تعتمده كل المؤسسات الصهيونية".

وأضاف قاسم: "يعتبر ذلك تحريضا رسميا من هذه المؤسسات على تصعيد العنف والإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

وتمت المصادقة، الأحد، على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة 12 ألف رخصة حمل سلاح، في الأشهر الأخيرة.