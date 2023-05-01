حماس تنعى شهيد أريحا جبريل اللدعة

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، إلى شعبنا شهيدها جبريل محمد كمال اللدعة (17 عامًا)، الذي ارتقى خلال التصدي لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وحيت حركة حماس في تصريح صحفي أهلنا الصامدين في عقبة جبر، داعية شبابنا الثائر لمواصلة طريق المقاومة والإِثخان في العدو، ليدرك المحتل أن اقتحام مدننا وبلداتنا ليس نزهة، وأن اقتحاماته ستتحول إلى معركة لن يخرج منها إلا خاسرًا.

وتقدمت الحركة بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه، داعيةً إلى النفير الدائم في كل المناطق والاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه وإشعال نقاط التماس، دفاعًا عن شعبنا ونصرة للمسجد الأقصى المبارك.

واستشهد اللدعة برصاص قوات الاحتلال فيما أصيب عدد من الشبان، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر فجر اليوم الاثنين.