اشتباكات ومواجهات بمناطق مختلفة في الضفة المحتلة

استهدف مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الإثنين، قوات الاحتلال بالرصاص في مدينة جنين، بينما رشق آخرون مركبات المستوطنين في الخليل.

وفي غضون ذلك، رشق شبان فلسطينيون مركبات المستوطنين بالحجارة على طريق مستوطنة "غوش عتصيون" قرب مدينة الخليل.

وتصاعدت وتيرة أعمال المقاومة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، حيث رصد تقرير مركز "معطى"، 1055 عملاً مقاوماً في شهر مارس؛ بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه.

وفي السياق، أغلفت قوات الاحتلال مدخلي مدينة أريحا الشماليين، ببوابة حديدية، ومكعبات أسمنتية.

وأفادت مصادر محلية بنصب قوات الاحتلال بوابة حديدية في "طريق البنانا لاند" المؤدية إلى طريق المعرجات، ووضعت مكعبات أسمنتية في طريق "هيئة التدريب" المؤدية إلى قرية العوجا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الـ10 على التوالي، وتضع حواجزها العسكرية على مداخل المدينة ومخارجها الرئيسة، وتوقف المركبات وتدقق في هويات الركاب.

ووضعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مكعبات إسمنتية جديدة على المدخل الشرقي للمدينة، إلى جانب الحواجز المقامة على مداخلها الشمالية "هيئة التدريب والمعرجات"، والجنوبي، والشرقي.

وفي سياق ذي صلة، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين بهدم غرفة وبركة زراعية في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بوضع الاحتلال إخطاراً للمرة الثانية بهم غرفة مبنية من الإسمنت و "الزينكو"، وبركة زراعية سعتها 500 كوب للمزارع غسان بريغيث، في منطقة "ثغرة الشبك" شرق بيت أمر.

وأمهلت سلطات الاحتلال المالك عشرة أيام لتنفيذ عملية الهدم، والتي ستُلحق أضرارا فادحة بالمزرعة التي تمتد على عدة دونمات من البيوت البلاستيكية، وحقول الخضروات المروية، وحقول الكرمة واللوزيات.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 2898 انتهاكاً للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنين ممتلكات فلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بعدد 186 منشأة، وصادرت 83 من الممتلكات.