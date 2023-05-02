واعد (للرسالة): قادة الحركة الأسيرة عرضة للاغتيال في المرحلة المقبلة

أكدّ عبد الله قنديل مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن جريمة استشهاد القائد خضر عدنان، لا يمكن فصلها أو عزلها عن قرار إعدام الأسرى الذي اقترحه الوزير المجرم ايتمار بن غفير المسمى بوزير الأمن القومي والمسؤول المباشر عن قطاع السجون.

وقال قنديل لـ(الرسالة نت) إن المعطيات تشير إلى أن بن غفير يخطط لقتل وتصفية أكبر عدد ممكن من قيادة الحركة الأسيرة.

وتابع: "بن غفير لم ينتظر اعتماد قانون إعدام الأسرى بالقراءة الثانية والثالثة، فمارس عمليات القتل، بالأمس كان الأسير أحمد أبو علي وناصر أبو حميد والليلة خضر عدنان، وفي وقت قريب جدا قد يكون القائد وليد دقة".

وشدد على ضرورة الانتباه، بأن ما يحدث ليس إهمالًا طبيًا ممنهجًا، بل هناك جريمة تدبر بليل ويشرف على تنفيذها بن غفير، وتقضي بقتل أكبر عدد ممكن من الأسرى، محذرا من أن قادة الحركة الأسيرة عرضة للاغتيال والقتل.