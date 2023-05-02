حداد عام وإضراب شامل ردًا على استشهاد الأسير خضر عدنان

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، الحداد العام والإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، حدادًا على استشهاد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان داخل سجون الاحتلال (الإسرائيلي).

ودعت اللجنة جماهير شعبنا في قطاع غزة للاحتشاد في جموع غفيرة بعد صلاة الظهر مباشرةً في ساحة الجندي المجهول، والمشاركة في بيت عزاء الشهيد الذي سيقام في ساحة الجندي المجهول.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية بمحافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين الإضراب الشامل اليوم، استنكارًا لجريمة اغتيال الشيخ عدنان، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

من جهته أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب الشامل اليوم حدادًا على روح الشهيد عدنان.

بدورها أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة المدنية والنيابات العسكرية طيلة اليوم.

ودعت للمشاركة في الفعاليات الوطنية الاحتجاجية على جريمة الاغتيال الصامت للشهيد خضر عدنان.

وفي السياق، قررت جامعة النجاح في نابلس تعليق الدوام اليوم، حدادًا على روح الشهيد الشيخ خضر عدنان، فيما أعلنت الكتلة الإسلامية في الجامعة عن تأجيل حفل الخريجين الذي كان مقررًا اليوم.