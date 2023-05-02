مواجهات مع الاحتلال بالضفة غضباً لاستشهاد الأسير خضر عدنان

اندلعت مواجهات عدة مع قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، غضباً لاستشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، خلال إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وعمّت حالة الإضراب الشامل كافة محافظات الضفة الغربية، حداداً على استشهاد الأسير خضر عدنان، فيما خرجت مسيرة في عرابة جنوب جنين، منددة بجريمة اغتيال الشهيد الأسير عدنان.

وحمل المشاركون في بلدة مسيرة عرابة أبناء الأسير الشهيد خضر عدنان، علي وعبد الرحمن وحمزة، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء، ومساندة الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وفي سياق متصل، استهدف فلسطينيون غاضبون معسكر قبة راحيل شمال بيت لحم بكوع متفجر، فيما وقعت عملية إطلاق نار في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، استهدفت 3 مركبات للمستوطنين، وأصابت إحداها قرب مستوطنة "أفني حيفتس"، ومن ثم أغلقت قوات الاحتلال جميع مدخل القرية، بحثاً عن المنفذين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة الإضراب الشامل حداداً على روح الشهيد الشيخ خضر عدنان.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى بلدة بيت أمر شمال الخليل وجنين والقدس ونابلس، تزامناً مع حالة التوتر التي سادت سجون الاحتلال عقب استشهاد الشيخ عدنان.

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا في الحركة الأسيرة حالة الحداد العام والاستنفار الكامل، داخل كافة قلاع الأسر، مطالبة كافة الفصائل أن تكون على مستوى الحدث وعلى قدر المسؤولية إزاء عملية الاغتيال الجبانة.

وتلبية لدعوة لقوى الوطنية والإسلامية، عمّ الإضراب الشامل مدينة القدس المحتلة، حداداً على روح الشيخ خضر عدنان.