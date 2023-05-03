الجهاد الإسلامي: المقاومة أبدعت بردها على جريمة اغتيال القائد خضر عدنان

قال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلميم، الأربعاء، إن مقاتلينا الشجعان أثبتوا وفاءهم والتزامهم بالدفاع عن أبناء شعبهم، كما أبدعت سرايا القدس والمقاومة الباسلة في ردها على جريمة اغتيال الشيخ القائد خضر عدنان الذي سطر ملحمة بطولة منقطعة النظير.

وأضاف "سيظل الشيخ خضر عدنان عنواناً للنهج الحر المقاوم الذي يأبى الخنوع والاستسلام، وسيظل اسمه راية وعلماً لكل السائرين في طريق الحرية."

وتابع "لقد انتهت جولة من جولات المواجهة لكن مسيرة المقاومة متواصلة ولن تتوقف وشيئًا فشيئًا يقترب فجر الحرية والنصر بإذن الله."

وقال في تصريحه: نعاهد شعبنا وأمتنا الا تضل بوصلتنا الطريق، ونعاهد شهداءنا وأسرانا وجرحانا أن تبقى سيرتهم ومسيرتهم أمانة نحملها ولا نفرط فيها ، وان نواصل العمل لأجل الأسرى وحريتهم .

وتوجه بالتحية لسرايا القدس ولمقاومتنا وللغرفة المشتركة التي قدمت نموذجاً في وحدة الموقف والرد على جريمة العدو.