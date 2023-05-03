الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين في الضفة الغربية، بينهم عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال أعاد اعتقال عضو المجلس التشريعي عزام سلهب وثلاثة من أبنائه، وهم: مالك وعبد الله وحمزة، بعد اقتحام منازلهم في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من قيادات وشباب الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية على حاجز ديرشرف غرب نابلس، أثناء عودتهم من أداء واجب العزاء في الشهيد خضر عدنان.

والمعتقلون هم ممثل الكتلة الإسلامية حسام اشتية والطالب يامن شومان، وعز الدين الشخشير وإبراهيم دويكات، وعبد الرحمن الجرف.

كما أعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مصطفى القاضي، عقب دهم منزله في حي الجنان، وسط مدينة البيرة، وسط الضفة الغريبة.

وفي طولكرم، اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر أرقم هرشة، عقب اقتحام منزل عائلته في قرية قفين، شمالي المدينة، والشاب عماد أبو عصبة من حي ذنابة في المدينة، شمال الضفة.

وطالت الاعتقالات (الإسرائيلية)، كلًا من: يمان بعيرات وأدم حمايل، من منزليهما في بلدة كفر مالك، شرقي مدينة رام الله، بالإضافة للشابين عبد الكريم أبو عليا وماجد النعسان، من قرية المغير شرقي المدينة، وسط الضفة.