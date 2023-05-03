شهيد و5 إصابات إثر عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم، استشهاد مواطن شمال مدينة غزة وإصابة 5 مواطنين آخرين خلال العدوان (الإسرائيلي) على القطاع.

وأوضحت الصحة أن المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عامًا) استشهد جراء قصف طائرات الاحتلال شمال مدينة غزة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال شنت سلسلة من الغارات على مواقع للمقاومة وأراضِ زراعية في قطاع غزة في إطار العدوان على القطاع، علمًا أن المقاومة ردت على العدوان (الإسرائيلي) بقصف مستوطنات (غلاف غزة) بأكثر من 100 قذيفة صاروخية.

ويأتي قصف المستوطنات المحاذية للقطاع ردا من المقاومة على جريمة اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال بعد 86 يومًا من الإضراب عن الطعام.