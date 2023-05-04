جماعات الهيكل تحشد لاقتحامات مكثفة  بالأقصى

حدد اتحاد منظمات الهيكل المتطرفة يوم الخميس 18-5-2023 ليكون موعد الاقتحام المركزي "التعويضي" بمناسبة الذكرى العبرية لاحتلال القدس.

وقال الناشط في شؤون القدس زياد إبحيص، إن الاختيار جاء نظراً لوقوع الذكرى العبرية لاحتلال القدس في يوم الجمعة 19-5-2023؛ وهو يوم لا تستطيع فيه اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح إبحيص لـ"الرسالة نت" أنّ "جماعات الهيكل المتطرفة تنظر لتلك الذكرى باعتبارها إحدى أهم محطاتها السنوية للعدوان على المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "لذلك تطلق عداداً تنازلياً له لحشد جمهورها للعدوان على الأقصى، وقد أطلقته هذا العام بدءاً من اليوم بفارق 14 يوماً عن موعد اقتحامها".

ونبه ابحيص إلى أنّ هذه الذكرى كانت محاولة عدوانها في هذه الذكرى في 28 رمضان 1442هـ الموافق 10-5-2021 عنواناً لانطلاق معركة سـيف القدس، ولملحمة رباطٍ منعت اقتحام المستوطنين في ذلك اليوم.

وأوضح أن هذه الذكرى في العام الماضي سجلت أسوأ عدوانٍ مسجل للمستوطنين على المسجد الأقصى في تاريخه، حيث أدى فيه عشرات المستوطنين وبشكلٍ جماعي طقوس الانبطاح الكامل المسمى "السجود الملحمي" على ثرى المسجد الأقصى المبارك، واقتحم الأقصى يومها 1,687 متطرفاً.

ودعا لضرورة تعزيز وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى؛ لإحباط هذه المحاولات الرامية لفرض وقائع تهويدية تؤدي في نهاية المطاف للسيطرة على المسجد وتدميره.