كتائب القسام تشارك في حفل تأبين شهداء مخيم جنين

شاركت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم، في حفل تأبين شهداء مدينة جنين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال الأشهر الماضية.

وشارك الآلاف من أبناء المخيم، الذي رفعوا رايات حركة حماس، ورددوا الهتافات الداعمة للمقاومة الفلسطينية.

وأقيم الحفل تكريما لشهداء المخيم وذويهم وهم، الشهيد خضر عدنان، والشهيد نضال خازم، وعمر عوادين ويوسف شريم ولؤي الصغير.

ونظم مئات المسلحين من مختلف الفصائل عرضا عسكريا جابوا فيه شوارع المخيم، قبيل بدء مهرجان تأبين الشهداء الأربعة

ووجهت كتائب القسام في كلمة لها التحية لروح الشهيد القائد خضر عدنان، الذي سار درب تحرير الأرض والمقدسات.

وأكدت أن الشيخ كان أيقونة للوحدة الوطنية وله دور بارز فيما وصل له المقاومون في الضفة الغربية.