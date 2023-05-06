شاهد تظاهرة بمدينة أم الفحم تنديدًا بإعدام الشاب عمري

تظاهرة العشرات من الفلسطينيين في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل؛ وذلك تنديدًا بإعدام مستوطن للشاب ديار عمري من قرية صندلة.

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب بلدة صندلة في منطقة مرج ابن عامر، بالداخل الفلسطيني المحتل 1948.

وذكرت مصادر محلية، أن الجريمة ارتكبت قرب مدخل مستوطنة "غان نر" المقامة على أراضٍ فلسطينية قرب بلدتي صندلة والمقيبلة في الداخل المحتل.