الاحتلال يعتقل طفلًا ويفرج عن آخرين بشروط

اعتقلت قوات الاحتلال (الاسرائيلي)، يوم الأحد، الطفل عمر نضال النتشة(10 أعوام) بعد إقتحام منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت هيئة الأسرى أنه تأجلت اليوم محاكمة الشاب عز الدين الطحان حتى يوم الخميس المقبل، والفتى عبد الحكيم سليم حتى الأربعاء المقبل.

فيما أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الشابين محمد محمود وعبد القادر داري، بشرط الابعاد عن البلدة القديمة لمدة شهر، ودفع كل واحد منهما كفالة قيمتها 500 شيكل.

كما أفرجت الشرطة اليوم عن الشاب المقدسي فادي مزيد بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى نهاية الشهر الجاري.

في السياق، أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن الفتى المقدسي أيهم الباسطي من سكان البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بشرط الابعاد عن مكان سكنه في البلدة لمدة خمسة أيام، ودفع غرامة مالية قيمتها ألفي شيكل.