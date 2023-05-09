سرايا القدس تنعى ثلاثة من كبار قادة مجلسها العسكري

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر الثلاثاء، ثلاثة من كبار قادة مجلسها العسكري، الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال (إسرائيلية) جبانة فجر اليوم.

وزفت السرايا الشهيد جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، وخليل صلاح البهتين عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عزالدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

وقالت:"إننا إذ ننعى شهدائنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبناءهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله".