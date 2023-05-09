وزارة الصحة تنعى الشهيد الدكتور جمال خصوان

نعت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بأسمى عبارات النعي والمواساة الشهيد الدكتور جمال خصوان رئيس مجلس ادارة مستشفى الوفاء، والذي استشهد فجر اليوم ، برفقة زوجته ونجله جراء المجزرة (الإسرائيلية) في مدينتي غزة ورفح.

وقالت الوزارة إن الشهيد الدكتور خصوان يمثل قامة طبية ووطنية وصاحب الهمة العالية، والذي قدم الكثير من محطات العطاء خلال مسيرته العلمية والعملية، والذي تشهد له ميادين العمل الطبي أنه لم يتوانى في تقديم رسالته الانسانية ، واليوم ترجل شهيداً.

وأضافت: "سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".