الجزائر تدين عدوان الاحتلال على غزة وتجدد دعمها لشعبنا

أدانت الجزائر، العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، الذي أدى لوقوع 13 شهيدا، وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.

وأعربت الجزائر في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية المتتالية والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) بحق الشعب الفلسطيني، في تعدٍ صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية، مجددة تضامنها ودعمها الكامل مع الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والممنهجة، وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.