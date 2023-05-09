الدعليس: استمرار انعقاد لجنة الطوارئ لمتابعة العدوان على غزة

أكد عصام الدعليس رئيس العمل الحكومي اليوم الثلاثاء، أن لجنة الطوارئ المركزية تواصل انعقادها لمتابعة أحداث العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، مع استمرار رفع درجة الجهوزية والعمل وفق الخطط.

وقال الدعليس:" نترحم على أرواح شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الغادر، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونثق أن هذه الدماء الطاهرة وهذه الأرواح البريئة لن تذهب هدرا، وستبقى لعنتها تلاحق الاحتلال وقادته للأبد."

وأضاف:"لقد أعطينا توجيهات منذ اللحظات الأولى لبداية العدوان لجميع المؤسسات الحكومية برفع درجة الجاهزية والعمل وفق الخطط المعدة سابقا، لضمان قيامها بواجبها وتسخير كل الإمكانات المتاحة لخدمة أبناء شعبنا، كما أن لجنة الطوارئ المركزية منعقدة وتتابع الأحداث وتتعامل مع تداعياتها."

وأكد الدعليس اجراء اتصالات مع كل الجهات ذات العلاقة للجم الاحتلال، وحيا الروح المسئولة لدى أبناء شعبنا في التعاون والتكافل، بما يظهر معدنهم الأصيل.

وأعرب عن تقديره لجهود الطواقم العاملة في مختلف الميادين وتمسكها في تقديم رسالتها، واستمرار أداء واجبها، كما نطمئن مواطنينا بتوفر الحاجات والسلع الأساسية بمخزون كافي.

وتشن (إسرائيل) عدواناً على أبناء شعبنا بدأه باغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد وعوائلهم في تصعيد أدى لارتقاء 15 شهيداً.