مجموعة هاكرز السودان تساند المقاومة وتعطل القبة الحديدية

أعلنت مجموعات هاكرز السودان مساندتها للمقاومة الفلسطينية وتعطيل برنامج القبة الحديدية وشبكة الاتصالات والإنترنت والكهرباء في عدة مناطق بالكيان (الإسرائيلي).

وأكدت مجموعة أنونيموس السودان أنها على استعداد تام لتدمير (إسرائيل)، معلقة: اليوم الهدوء الذي يسبق العاصفة، هدوءنا السابق، ليس بلا سبب".

وأورد القائمون على قناة التليجرام الخاصة بهم أنهم يضربون كل شيء في (إسرائيل)، والبنية التحتية تتعرض للهجوم، حتى انهارت خطوط الهاتف في عدة مناطق في (إسرائيل).

كما تعطل برنامج القبة الحديدية بسبب هجوم سايبر من مجموعة انومينوس السودان، وكان ذلك واضحا بالعين المجردة لأكثر من رشقة بدون قبة.

وتسبب الهاكرز في ضرب شبكات الاتصالات في القدس، وأصبح موقع روتر نت (الإسرائيلي) خارج الخدمة بعد هجوم سايبر مصدره السودان.